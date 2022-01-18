Таллин, 18 января 2022, 17:05 — REGNUM Кризисная ситуация на рынке электроэнергии в Эстонии выявила ряд проблем, для решения которых правительство стран пришло к определенным и согласованным решениям. Об этом премьер-министр Кая Каллас заявила во вторник, 18 января, выступая перед парламентом страны.
По ее словам, основной упор будет сделан на развитии «зеленой энергетики». Так, правительство поручило трем министерствам представить в первом квартале 2022 года свои конкретные предложения по участкам на территории Эстонии, включая морское побережье, где можно было бы построить новые ветряные электростанции.
Во-вторых, разработан так называемый «элемент местной пользы», который должен повысить заинтересованность местных жителей в создании мощностей возобновляемой энергии в их регионе. Что это за элемент, премьер Эстонии не детализировала.
Кроме того, решено активнее применять решения для хранения избыточной энергии. Также будет ускорен анализ возможности строительства атомной электростанции в Эстонии. Каллас добавила, что необходимо быстро решить проблему подключения частных и малых мощностей возобновляемой энергии к общереспубликанской сети.
Чтобы получать в Эстонии более дешевую электроэнергию из Северных стран, к 2030 году планируется установить третье соединение между Эстонией и Финляндией — морской кабель Estlink 3.
Каллас также подчеркнула, что водород — это будущее энергетики, и им нужно заниматься больше.