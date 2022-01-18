Таллин, 18 января, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Кризисная ситуация на рынке электроэнергии в Эстонии выявила ряд проблем, для решения которых правительство стран пришло к определенным и согласованным решениям. Об этом премьер-министр Кая Каллас заявила во вторник, 18 января, выступая перед парламентом страны.

Администрация Липецкой области Энергетика

По ее словам, основной упор будет сделан на развитии «зеленой энергетики». Так, правительство поручило трем министерствам представить в первом квартале 2022 года свои конкретные предложения по участкам на территории Эстонии, включая морское побережье, где можно было бы построить новые ветряные электростанции.

Во-вторых, разработан так называемый «элемент местной пользы», который должен повысить заинтересованность местных жителей в создании мощностей возобновляемой энергии в их регионе. Что это за элемент, премьер Эстонии не детализировала.

Кроме того, решено активнее применять решения для хранения избыточной энергии. Также будет ускорен анализ возможности строительства атомной электростанции в Эстонии. Каллас добавила, что необходимо быстро решить проблему подключения частных и малых мощностей возобновляемой энергии к общереспубликанской сети.

Чтобы получать в Эстонии более дешевую электроэнергию из Северных стран, к 2030 году планируется установить третье соединение между Эстонией и Финляндией — морской кабель Estlink 3.

Каллас также подчеркнула, что водород — это будущее энергетики, и им нужно заниматься больше.