Москва, , 17:04 — REGNUM В мессенджере Telegram набирает популярность канал под названием «Круги на полях». Об этом 18 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Круги на полях» Скриншот сообщений в телеграм-канале «Круги на полях»

На телеграм-канал за сутки подписались боле 97 тыс. человек, так как в нём российские комики общаются между собой на обыденные темы с помощью видео. Название канала отсылает к характерной форме отображения роликов в мессенджере.

Добавим, что активными участниками канала являются Илья Соболев, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Гарик Харламов и другие комики. Между собой они обсуждают новости, личную жизнь, а также постоянно шутят.

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