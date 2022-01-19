Москва, 19 января 2022, 00:02 — REGNUM Сейчас арест и заключение Петра Порошенко не дадут необходимого электорального эффекта. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«Блокада Донбасса была начата вынужденно, а уголь всё равно покупали под видом африканского. Но в глазах народа вряд ли именно это может быть оценено как «измена родине», — заявил эксперт.
Чувства к экс-президенту уже поутихли, и сейчас основной негатив направлен на Владимира Зеленского, пояснил эксперт.
Если даже и удастся осудить и отправить Порошенко в места лишения свободы, это вряд ли даст тот положительный электоральный эффект, который мог быть прежде, а вот усиление внутриполитической напряжённости станет неизбежным, и ещё неизвестно, сможет ли власть с ней совладать, заключил Неменский.
Напомним, что на Украину вернулся Пётр Порошенко, лидер партии «Европейская солидарность Украины» и экс-президент. В настоящее время он находится под судом, судебное заседание назначено на 19 января.