Москва, , 00:02 — REGNUM Сейчас арест и заключение Петра Порошенко не дадут необходимого электорального эффекта. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«Блокада Донбасса была начата вынужденно, а уголь всё равно покупали под видом африканского. Но в глазах народа вряд ли именно это может быть оценено как «измена родине», — заявил эксперт.

Чувства к экс-президенту уже поутихли, и сейчас основной негатив направлен на Владимира Зеленского, пояснил эксперт.

Если даже и удастся осудить и отправить Порошенко в места лишения свободы, это вряд ли даст тот положительный электоральный эффект, который мог быть прежде, а вот усиление внутриполитической напряжённости станет неизбежным, и ещё неизвестно, сможет ли власть с ней совладать, заключил Неменский.

Напомним, что на Украину вернулся Пётр Порошенко, лидер партии «Европейская солидарность Украины» и экс-президент. В настоящее время он находится под судом, судебное заседание назначено на 19 января.