Берлин, 18 января, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Долгое ожидание в центрах тестирования на коронавирус, пустые магазины и сократившееся обслуживание общественного транспорта: в столице Германии параллельно с ростом числа инфицированных копятся проблемы с инфраструктурой, передаёт 18 января Deutsche Welle.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

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Четверо молодых людей сидят у здания ЗАГСа в берлинском районе Шарлоттенбург, одетые в толстые куртки, с бутылкой шампанского в руках и небольшим свадебным тортом. Анжела и Йоханнес только что поженились — с соблюдением пандемических ограничений, которые позволяют присутствовать на церемонии только семи людям.

«Мы должны были подать заявление на регистрацию в письменной форме, а для свадьбы мы должны были пройти вакцинацию и сдать анализы», — заявила невеста.

В оживленном районе Кройцберг необычайно тихо на улицах с их многочисленными небольшими магазинами, ресторанами и кафе. Здесь можно встретить только единичных прохожих.

«Район пустует», — пожаловалась продавщица одного из магазинов. Она никогда раньше не сталкивалась с таким падением продаж, но теперь из-за активного распространения инфекции мало кто выходит на улицу.

Заболеваемость COVID-19 в Берлине продолжает расти. За посдение семь дней средняя заболеваемость составила почти 1000 случаев на 100 000 жителей. Штамм «Омикрон» давно стал доминирующим в таких густонаселенных районах, как Митте и юго-восточные Нойкельн, Фридрихсхайн и Кройцберг.