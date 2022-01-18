18 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Мирослава Романенко, , 17:48 — REGNUM В период с 18 по 20 января государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет в Берлин и Киев. Об этом 18 января сообщает пресс-служба американского Государственного департамента.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Госсекретарь Блинкен посетит Киев и Берлин 18−20 января. 19 января он начнет свой визит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой…» — говорится в сообщении.

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Новость о предстоящем визите госсекретаря США на Украину обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Новое Издание», «Первый независимый», а также на странице украинского канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что этот визит не к добру…

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ох и зачастили они в «незалежную»… Добра не жди. Толкают Украинушку в горнило войны, а недовласть и рада стараться!» — отреагировала Анжелика.

«Хозяева к крепостным едут, будут кого судить, кого поощрять, а кого и наказывать. Холопы-то как рады — чистятся, прихорашиваются, наводят порядок. Начальство… приезжает», — с сарказмом написал Андрей.

«Приедет смотрящий от большого белого хозяина… Осиное гнездо зашевелилось… Почуяли неладное…» — добавил Paul G.

«Господар (хозяин — М. Р.) пожаловал», — смеется Алексей.

«Главное ещё раз всем… [сказать], что мы суверенное (прости, Господи) государство!» — добавил Миша С.

«Хозяйствовать летит», — отреагировал Александр.

«К нам едет ревизор, господа. Н. Гоголь», — смеется Людмила.

«С Россией не договорились, будет давать инструкцию по организации провокации. Я всегда думал, что на встречу с президентом ездит президент. Вот он уровень, опустили… [Зеленского] до уровня госсекретаря, стыдно, просто стыдно», — написал lamba.

«Ну как же Украине без их наставления», — с сарказмом отреагировала Елена.

«Радость-то какая. Вот приедет барин, барин нас рассудит», — не без юмора пишет Сергей К.

«А зачем ему туда-сюда ездить? Пусть остаётся, в своём уютненьком посольстве руководить, всё равно все приказы оттуда, смысл этих метаний в Вашингтон? Князь должен править на месте», — добавил Dionisii K.

«Привезёт новый, самый свежайший, самый точный, самый проверенный и уже доказанный график «вторжения российской армии» с картами, цветными стрелочками, кружочками, квадратиками и всякой другой х*енью. А в это время, впервые с 2014 года, цена на нефть превысила 88 долл. за баррель… С России с любовью… у которой «экономика разорвана в клочья»…» — не без сарказма отметил Олег Валентинович.

«Он нам не нужен! И мы им не нужны. Им нужна территория для войны с Россией», — добавила Liudmila K.

«Хочется им развязать полномасштабную войну между братскими народами. Он домой шпыг за океан, а мы тут будем ракеты ловить», — пишет Юлия С.

Враждебная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Приказчик хозяина с инспекцией едет! Стелите красную дорожку!» — иронизирует Марго.

«Ни с чем хорошим эти «друзья» сюда не прилетают», — добавила Наталья М.

«Завтра Украину посетит Энтони Блинкен. Повестка дня пока не известна. Ранее визит не анонсировался. После информации о тайном визите Главы ЦРУ новость из разряда тревожных. И одновременно… Блинкен прилетит в день суда по избранию меры пресечения Порошенко. Если она будет мягче, чем содержание под стражей (а мой прогноз именно такой), Петро попытается разгонять месседж о своей американской крыше. Вангую, порохоботы (сторонники Порошенко — М. Р.) уже сейчас начнут рассказывать, что именно с визитом большого гостя связан перерыв в суде. Удивительные люди на Банковой (в офисе президента Украины — М. Р.). Сами создали проблему, сами разгребают», — подытожила на своей странице в социальной сети Facebook украинская журналистка Диана Панченко.

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