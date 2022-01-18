Берлин, , 19:20 — REGNUM Протестующие против мер по борьбе с коронавирусом 17 января снова вышли на улицы Берлина, Кельна, Котбуса, Ростока и других городов по всей Германии, сообщает немецкое агентство Deutsche Welle.

Беспорядки в Германии

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Согласно данным полиции, в различных акциях по всей стране приняли участие в общей сложности более 70 тысяч человек. Протестующие вышли с плакатами и транспарантами, большинство из них не имели защитных масок и не придерживались социального дистанцирования. Демонстрации проходили в сопровождении большого числа сотрудников полиции.

Участники акций протеста выступают, в частности, против перспективы введения обязательной вакцинации в Германии. Демонстрации начались после того, как министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что обязательная вакцинация может быть предпочтительнее возобновления карантина.