Ярославль, 18 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. 18 января в ходе оперативного совещания врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил заместителям председателя правительства в ближайшее время начать рабочие поездки в городские округа и муниципальные районы, которые они будут курировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Поездки по районам — это одно из важных направлений. Они позволяют понять, что происходит в территориях, на какие вопросы обратить внимание, — сказал Михаил Евраев. — Невозможно понимать и чувствовать, чем живут люди, без живого диалога, поэтому выезды в районы и города должны стать регулярными».

Евраев также поручил реагировать на проблемы, о которых пишут жители в социальных сетях.

«В нашей работе важна открытость. Для этого я постоянно встречаюсь с жителями области, рассказываю в соцсетях о том, что делается, какие решения принимаются, и почему они принимаются. Зачастую социальные сети становятся для людей самым быстрым инструментом и возможностью оперативно достучаться до чиновников. Обращаю внимание каждого из вас на работу в социальных сетях. Прошу отнестись к этому внимательно и ответственно. Необходимо решать проблемы без проволочек и бюрократии, для того чтобы наша работа была более эффективной и слаженной», — сказал Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января, Михаил Евраев представил новую структуру и состав правительства области, которое возглавил он сам. Ранее должности губернатора и председателя правительства были разделены.