Берлин, , 18:57 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего первого официального визита в Мадрид обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом вопросы восстановления экономики Евросоюза после пандемии, сообщает 18 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Олаф Шольц Олаф Косинский

В ходе переговоров Шольц и Санчес, оба являющиеся сторонниками левых взглядов, договорились тесно сотрудничать в вопросах политики Евросоюза. При этом они разошлись во мнениях по вопросу ослабления правил, регулирующих долг.

Испанский премьер заявил о намерении привлечь канцлера ФРГ к поддержке смягчения фискальных правил ЕС. Тем не менее Шольц, входящий в коалиционное правительство с консервативными Свободными демократами (СвДП), заявил, что ещё слишком рано пересматривать фискальные правила.

«Мы заявляем, что вступаем в новый этап двустороннего сотрудничества на европейском уровне», — заявил Санчес журналистам по итогам встречи, отметив общее видение с новым правительством Германии в вопросах социального и экономического прогресса.

Сообщается, что стороны также обсудили расширение использования чистых источников энергии.