Москва, , 21:53 — REGNUM Массовые протесты на Украине могут возникнуть в случае сильных морозов. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«Серьёзная ситуация в экономике может сложиться в случае, если начнут массово отключать от энергии крупные предприятия», — заявил эксперт.

Массовые протесты тоже возможны именно как следствие веерных отключений и полного срыва отопительной кампании, полагает политолог.

Всё это ещё может случиться, если в феврале дней десять температура будет ниже 10 градусов, но опыт наблюдения говорит, что это маловероятно, заключил Неменский.

Напомним, что Украина погрузилась в энергетический кризис. Один из мэров назвал цены на газ «безумными», сейчас они достигают 73 000 гривен (182 500 рублей) за тысячу кубометров.