Берлин, 18 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Число политически мотивированных преступлений в Германии в 2021 году достигло максимального уровня за два десятилетия ведения соответствующей статистики. Об этом сообщает 18 января агентство Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное управление уголовной полиции.

Petra B. Fritz Германия

По предварительным данным, всего за минувший год в Германии было совершено 47 303 преступления, классифицированных как политически мотивированные, что на 6% больше: чем годом ранее.

В то же время отмечается, что количество насильственных преступлений с политическим мотивом, напротив, сократилось приблизительно на 6%.

Сообщается также, что более 19 тысяч преступлений было совершено лицами с правыми политическими взглядами и около 9 тысяч преступлений — приверженцами левых взглядов.

Уточняется, что данные были опубликованы управлением уголовной полиции в ответ на запрос депутата от крайне правой партии «Альтернатива для Германии».