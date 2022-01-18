Екатеринбург, 18 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге кондуктор одного из автобусов обругала пожилую пассажирку. Поводом стала жалоба женщины на скользкий пол, пишут СМИ.

Tumenpro.ru Кондуктор автобуса

По данным Е1.ru, инцидент произошёл 17 января. Автобус ехал от «Меги». Свидетелями произошедшего стали другие пассажиры, которые вступились за пенсионерку.

По факту произошедшего сейчас проводятся проверки. Возможно, агрессивную женщину-кондуктора накажут.