Кюстендил, Болгария, 18 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В районе города Кюстендил на юго-западе Болгарии на шоссе международного значения в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с туристами из сербского края Косово. Об этом 18 января сообщает софийская газета «Факты».

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Автобус столкнулся с грузовиком

Согласно официальной информации, инцидент произошел в 04:30 по местному времени (05:30 мск). Автобус, следовавший по окружной Кюстендилской дороге, на одном из примыкающих поворотов врезался в грузовик, перевозивший древесину.

В результате водитель пассажирского транспортного средства был доставлен в больницу с многочисленными легкими травмами и сотрясением мозга. Никто из 29 пассажиров автобуса, включая шестерых детей, не пострадал.

Причины аварии выясняются. Расследованием обстоятельств происшествия занимается региональная прокуратура.