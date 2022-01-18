Волгоград, 18 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали полицейские в Красноармейском районе Волгограда. У 31-летнего местного жителя изъяли почти килограмм запрещённых веществ, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе регионального УМВД.

Задержание

Оперативники задержали мужчину в тот момент, когда он обустраивал тайник с наркотиками. Во время досмотра его автомобиля, а позже в квартире подозреваемого полицейские изъяли несколько свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в них находилось более 900 граммов наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.