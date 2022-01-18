Новосибирск, , 16:55 — REGNUM В Новосибирской области в ночь на 19 января безопасность крещенских купаний будут обеспечивать более ста сотрудников МЧС России. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Крещение Cap.ru

«Дежурить во время крещенский купаний на территории региона будут 458 человек с привлечением 160 единиц техники, из них от МЧС России — 120 человек личного состава и 40 единиц техники», — уточнили в МЧС РФ.

На территории региона оборудованы 33 купели, из них четыре — в Новосибирске.