Москва, 18 января 2022, 21:08 — REGNUM Пётр Порошенко вернулся на Украину, потому что является опытным политиком и хорошо рассчитал свои возможности. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Порошенко
Порошенко

«Порошенко явно неплохо рассчитал свои возможности, хотя наверняка был и элемент риска», — заявил эксперт.

Но в результате мы видим его победителем, и любой дальнейший ход властей с попыткой переиграть ситуацию будет, скорее всего, только ухудшать их положение, уверен политолог.

Эксперт считает, что экс-президент Порошенко сейчас — один из самых опытных политиков Украины. В случае, если в стране начнутся социальные бунты, он сможет оседлать эту волну и существенно нарастить своё влияние, а может и вернуться к власти, заключил Неменский.

Напомним, что в Украину вернулся экс-президент Пётр Порошенко, во время прохождения паспортного контроля у него попытались конфисковать паспорт, который позже вернули. Порошенко встречали несколько тысяч сторонников, которые сопровождали его в суд. Судебное заседание перенесли на 19 января.