Москва, 18 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Пётр Порошенко вернулся на Украину, потому что является опытным политиком и хорошо рассчитал свои возможности. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Порошенко

«Порошенко явно неплохо рассчитал свои возможности, хотя наверняка был и элемент риска», — заявил эксперт.

Но в результате мы видим его победителем, и любой дальнейший ход властей с попыткой переиграть ситуацию будет, скорее всего, только ухудшать их положение, уверен политолог.

Эксперт считает, что экс-президент Порошенко сейчас — один из самых опытных политиков Украины. В случае, если в стране начнутся социальные бунты, он сможет оседлать эту волну и существенно нарастить своё влияние, а может и вернуться к власти, заключил Неменский.

Напомним, что на Украину вернулся экс-президент Пётр Порошенко, во время прохождения паспортного контроля у него попытались конфисковать паспорт, который позже вернули. Порошенко встречали несколько тысяч сторонников, которые сопровождали его в суд. Судебное заседание перенесли на 19 января.