Сочи, Краснодарский край, 18 января 2022, 16:51 — REGNUM Дежурные посты будут выставлены на морских пляжах Сочи в крещенскую ночь, чтобы не допустить купания граждан, сообщили 18 января в пресс-службе администрации города.
На данный момент морские пляжи огорожены, выставлены информационные аншлаги.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Сочи ранее приняли решение об отмене массовых крещенских купаний на открытых водоёмах в связи с прогнозируемым штормом до пяти балов и низкими температурными показателями в Сочи отменены крещенские купания.