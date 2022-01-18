Сочи, Краснодарский край, 18 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Дежурные посты будут выставлены на морских пляжах Сочи в крещенскую ночь, чтобы не допустить купания граждан, сообщили 18 января в пресс-службе администрации города.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

На данный момент морские пляжи огорожены, выставлены информационные аншлаги.

«Для обеспечения безопасности граждан и недопущения купания на пляжных территориях будет организовано дежурство сотрудников УВД, МЧС, ЮРПСО, Муниципальной службы спасения, а также представителей казачества, пользователей пляжных территорий, служащих городской администрации и внутригородских районов — всего более 200 специалистов», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сочи ранее приняли решение об отмене массовых крещенских купаний на открытых водоёмах в связи с прогнозируемым штормом до пяти балов и низкими температурными показателями в Сочи отменены крещенские купания.