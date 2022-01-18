Вашингтон, , 16:50 — REGNUM IT-гигант Microsoft объявил о планах по приобретению компании Activision Blizzard, которая является одним из крупнейших в мире издателем видеоигр. Об этом 18 января сообщает сайт корпорации.

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В пресс-релизе Microsoft отметила, что после завершения сделки она станет третьей по величине игровой компанией в мире, после Tencent и Sony. Она также добавила, что благодаря этому приобретению ускорит рост своего направления игр для ПК, консолей, «облака» и мобильных устройств.

Напомним, Activision Blizzard принадлежат такие известные игровые франшизы, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и другие. Отметим, что в 2021 году издатель и его глава Роберт Котик попали в череду скандалов из-за проблемы сексуальных домогательств и плохого обращения с женщинами в компании.

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