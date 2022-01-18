Курган, 18 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Кургане 26-летняя мать троих детей засветилась в Тик-Токе в пьяном состоянии. Женщина на видео матерится, ведёт себя неадекватно, не реагирует на детский плач. Выступление «звезды» социальной сети возмутило курганцев, комиссию по делам несовершеннолетних, горадминистрацию и уполномоченного по делам детей в регионе Алёну Лопатину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Foto.ru Многодетная семья

Полиция и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних выехали в семью «звезды» Тик-Тока.

«Дальнейшее жизнеустройство детей определено в соответствии с Семейным кодексом, сейчас им ничего не угрожает», — сообщает пресс-служба горадминистрации Кургана.

Отмечается, что семья «звезды» уже состоит на учёте органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В сентябре 2021 года женщину и её супруга собирались лишить родительских прав, но им дали второй шанс — вынесли лишь предупреждение. Комиссия по делам несовершеннолетних Кургана готовит повторный иск о лишении прав на детей. Временную опеку планирует оформить бабушка малышей.

«Как уполномоченный по правам ребенка буду держать ситуацию на контроле и намерена принять участие в судебном процессе в интересах детей», — отметила детский омбудсмен Алёна Лопатина.