Кострома, 18 января 2022, 18:47 — REGNUM В Костроме сорвался аукцион на поставку и установку 16 остановок. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Современные комплексы со стенками из прессованного стекла (триплекса) планировали поставить на улицах Советской, Беленогова, 2-й Волжской, Рабочем проспекте, Кинешемском и Некрасовском шоссе в 2022 году. Заказчиком выступал комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы. Закупка на 8 млн рублей была отменена из-за жалобы одного из участников на нарушения антимонопольного законодательства.
По мнению общества «Контракт» заказчик прописал в конкурсной документации слишком подробные размеры остановочных комплексов и не обосновал потребности в данных характеристиках. Это привело к ограничению количества участников закупки. Федеральная антимонопольная служба подтвердила жалобу и обязала администрацию устранить допущенные нарушения.
Жалобу рассмотрели 9 декабря 2021 года, однако новый аукцион на поставку автопавильонов до сих пор не объявлен. Как пояснили ИА REGNUM в администрации, средства на замену комплексов были выделены из федерального бюджета. В связи с тем, что закупка сорвалась, деньги было решено вложить в ремонт дорог на 2022 год. В противном случае средства должны были быть возвращены федерации. Новая закупка остановок будет объявлена только в том случае, если в бюджете города будут изысканы дополнительные возможности.
Отметим, что подобные комплексы со стенками из многослойного стекла уже устанавливали в городе на улицах Московской, Ярославской и Нижней Дебре. Всего в 2021 году в Костроме обновили 10 общественных остановок.
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