Кострома, 18 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Костроме сорвался аукцион на поставку и установку 16 остановок. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщество «Кострома. Первый квартал» Остановка

Современные комплексы со стенками из прессованного стекла (триплекса) планировали поставить на улицах Советской, Беленогова, 2-й Волжской, Рабочем проспекте, Кинешемском и Некрасовском шоссе в 2022 году. Заказчиком выступал комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы. Закупка на 8 млн рублей была отменена из-за жалобы одного из участников на нарушения антимонопольного законодательства.

По мнению общества «Контракт» заказчик прописал в конкурсной документации слишком подробные размеры остановочных комплексов и не обосновал потребности в данных характеристиках. Это привело к ограничению количества участников закупки. Федеральная антимонопольная служба подтвердила жалобу и обязала администрацию устранить допущенные нарушения.

Жалобу рассмотрели 9 декабря 2021 года, однако новый аукцион на поставку автопавильонов до сих пор не объявлен. Как пояснили ИА REGNUM в администрации, средства на замену комплексов были выделены из федерального бюджета. В связи с тем, что закупка сорвалась, деньги было решено вложить в ремонт дорог на 2022 год. В противном случае средства должны были быть возвращены федерации. Новая закупка остановок будет объявлена только в том случае, если в бюджете города будут изысканы дополнительные возможности.

Отметим, что подобные комплексы со стенками из многослойного стекла уже устанавливали в городе на улицах Московской, Ярославской и Нижней Дебре. Всего в 2021 году в Костроме обновили 10 общественных остановок.