Триполи, , 16:57 — REGNUM О переносе приезда в Россию vы на три дня объявил 18 января первый вице-премьер республики Хусейн аль-Гатрани, передаёт Libya Al Ahrar.

Абдель Хамид Дбейба Government.ru

Он уточнил, что запланированный на сегодня, 18 января, визит Дбейбы, отложен: о переносе попросил сам глава ливийского правительства.

Напомним, ранее Дбейба планировал нанести визит в Москву 16 января и пробыть в России три дня. Однако эту поездку сдвинули на два дня, а теперь — ещё на три.

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