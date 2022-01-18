Санто-Доминго, 18 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие в Доминиканской Республике, в котором пострадали граждане России, стало результатом столкновения сразу трех автобусов, сообщает 18 января интернет-портал Tourinews.

Sistak ДТП

Напомним, в аварии пострадали шестеро туристов из России, в том числе ребёнок.

По данным местных СМИ, в этой аварии погиб один из водителей, а общее число пострадавших доходит до 15 человек.

На данный момент известно, что автобус с российскими туристами ехал на экскурсию на полуостров Саману и столкнулся с двумя другими автобусами, в которых ехали местные сотрудники отеля и туристической компании.

Причины и подробности инцидента уточняются.