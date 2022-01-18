Ульяновск, , 16:47 — REGNUM В Ульяновске произошло ещё одно ЧП на воде. Под лёд на Свияге провалился трактор, водитель успел выбраться, сообщает администрация областного центра.

Провалившийся под лёд трактор в Ульяновске Ulmeria.ru

Информация о происшествии поступила 18 января в Единую службу спасения 112: сообщалось, что на Свияге в районе старого пляжа тонет провалившийся под лёд трактор. На место происшествия выехали спасатели муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты».

«Жертв нет, тракторист успел покинуть машину», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, трактор ушёл под воду в 25 метрах от берега. Он принадлежит одной из частных дорожно-строительных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2021 года на Свияге в Ульяновске спасатели вытащили из воды двух человек, в том числе гражданина Египта. 12 декабря на Свияге с тонкого льда сняли троих детей.

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