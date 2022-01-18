Воронеж, 18 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела об убийстве троих военнослужащих на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже Антон Макаров будет отправлен на принудительное лечение в стационар специализированного типа. Решение 18 января вынес 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом, Макаров 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда дневальным по роте совершил «запрещенные уголовным законом деяния». Вместе с тем, согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, установлено, что Макаров в период совершения преступлений и в настоящее время страдает психическим расстройством, он не осознает и не мог на момент совершения деяний осознавать опасность своих действий.

«У Макарова наблюдались признаки нарастающего эмоционального напряжения в исследуемой ситуации, но признаков аффективного взрыва и спада аффективного возбуждения у него не отмечалось. Макаров в момент совершения инкриминируемых действий в состоянии аффекта не находился и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении суда.

Суд нашел достоверным заключение экспертов, Макарова признал невменяемым. По результатам рассмотрения дела суд принял решение о применении к Макарову принудительного лечения в стационаре специализированного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2021 года на территории военной части на аэродроме «Балтимор» Макаров убил троих военнослужащих, а затем скрылся. Он был задержан через несколько часов на угнанной машине. Защита настаивала на невменяемости Макарова — он прошёл психиатрическую экспертизу и был направлен на стационарное лечение.