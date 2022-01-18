Ставрополь, 18 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. На Ставрополье готовятся к одному из главных христианских праздников — Крещению Господню. В крае в ночь на 19 января состоятся традиционные крещенские купания. Всего в регионе определены 77 мест для организованного совершения обряда. Три купели открыты в городе Ставрополе — на Холодных родниках в Таманском лесу, на роднике Корыта в 329 квартале и на источнике Серафима Саровского в районе улицы Октябрьской. На Сенгилеевском водохранилище совершит чин великого освящения воды митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Также будет совершена праздничная Божественная литургия в ставропольском Казанском кафедральном соборе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

«Церковь призывает всех верующих в этот день посетить праздничные богослужения и поучаствовать в святых таинствах исповеди и причащения. Во всех храмах будут соблюдены все необходимые санитарные меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой в крае», — говорится в сообщении Ставропольской митрополии.

В местах массовых крещенских купаний в крещенскую ночь будут дежурить 668 спасателей и 145 единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, в Адыгее в 2022 году из-за распространения коронавируса отменили крещенские купания.

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