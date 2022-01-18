Москва, 18 января, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Страны НАТО будут осваивать Украину и без формального членства в альянсе. Об этом 18 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО будет пытаться «осваивать» Украину и без членства в ней», — заявил эксперт.

Особенно интенсивно осваивать западного соседа России будут США и Британия, уверен Трухачёв.

Это наиболее тяжёлая для России тема — прекратить освоение альянсом украинской территории или хотя бы ограничить этот процесс её западными областями (к западу от реки Збруч), отметил политолог.

Скорее всего, тема будет обсуждаться на дальнейших переговорах. Собственно говоря, в обмен на это Запад и может потребовать от России не мешать вхождению в альянс Грузии и Молдавии, подытожил Трухачёв.