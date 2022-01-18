Бухарест, 18 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Министерство транспорта Румынии одобрило выделение 149 млн леев ($34,5 млн) на модернизацию аэропорта «Трансильвания» в городе Тыргу-Муреш на северо-западе страны. Об этом 18 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

По словам главы румынского минтранса Сорина Гриндяну, указанная сумма позволит расширить пассажирский терминал, увеличить площадь стоянки самолетов и закупить современное оборудование для обеспечения безопасности приема и отправки лайнеров.

Гриндяну «Мы подписали два финансовых соглашения с компаниями-подрядчиками, которые обязались превратить «Трансильванию» в суперсовременные воздушные ворота Румынии».

Напомним, в настоящее время аэропорт «Трансильвания», построенный в 1936 году, является крупнейшей региональным центром гражданской авиации. Он обслуживает сотни внутренних и внешних направлений, включая рейсы на Лондон, Париж, Рим и Будапешт.