Лос-Анджелес, США, , 16:39 — REGNUM Кулинарное шоу от Netflix «Готовим с Пэрис» не стали продлевать на второй сезон. Об этом сообщил Deadline.

Пэрис Хилтон Скриншот с YouTube

Шоу состояло из шести эпизодов, в которых звёздные гости готовят блюда вместе с моделью Пэрис Хилтон. Причины закрытия проекта не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что «Готовим с Пэрис» вышел в августе 2021 года. Шоу даже ненадолго вошло в ТОП-10 самых популярных проектов на Netflix.

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