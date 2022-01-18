Лос-Анджелес, США, 18 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Кулинарное шоу от Netflix «Готовим с Пэрис» не стали продлевать на второй сезон. Об этом сообщил Deadline.

Скриншот с YouTube Пэрис Хилтон

Шоу состояло из шести эпизодов, в которых звёздные гости готовят блюда вместе с моделью Пэрис Хилтон. Причины закрытия проекта не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что «Готовим с Пэрис» вышел в августе 2021 года. Шоу даже ненадолго вошло в ТОП-10 самых популярных проектов на Netflix.