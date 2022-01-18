Белгород, 18 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Глава Ровеньского района Белгородской области Андрей Пахомов подал в отставку, сообщает 18 января пресс-служба правительства региона.

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Сложение полномочий одобрили депутаты районного совета. На должности главы муниципалитета Андрей Пахомов работал с 2015 года.

До проведения конкурса исполнять обязанности руководителя района будет первый заместитель главы Татьяна Киричкова.