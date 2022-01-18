Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Американский рэпер Gunna сумел обогнать канадского певца The Weeknd по продажам новой пластинки. Соответствующими данными поделилось издание Variety 18 января.

Музыка (сс) StockSnap

Альбом DS4EVER рэп-исполнителя разошелся тиражом в 150 тыс. копий, в то время, как проект Dawn FM канадца остановился на отметке в 148 тыс. копий. Тем самым Gunna занял первое место в престижном чарте Billboard за период с 7 по 14 января.

Напомним, что выход обеих пластинок состоялся 7 января 2022 года. Изначально альбом The Weeknd лидировал по количеству проданных копий, однако Gunna оказался впереди по итогам подсчета голосов.

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