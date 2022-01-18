Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Президент США Джо Байден и поддерживающие его демократы попробуют отстоять законопроект о реформе избирательного законодательства на текущей неделе в Сенате, где они скорее всего потерпят поражение из-за объединившихся республиканцев, сообщает 18 января Reuters.

Джо Байден

Голосование по законопроекту демократов, которое пройдет в ближайшие дни или неделе, является последним шансом Бадена противостоять натиску республиканцев, ограничивающих доступ к избирательным участкам в преддверии выборов в палате представителей США.

В то время как Белый дом продолжает продвигать другие проекты, президент-демократ назвал голосование за права избирателей важнейшим моментом для американской демократии.

Если голосование провалится, Сенат все же сможет договориться о небольшом компромиссе, поскольку некоторые республиканцы хотели бы избежать хаоса, последовавшего за президентскими выборами в 2020 году.

В первую очередь, уже 18 января, Сенат обсудит законопроект, предполагающий расширение доступа к голосованию по почте, ужесточение правил о финансировании кампаний, и усиление федерального надзора за ходом выборов в штатах с историей радикального расизма.

Однако обсуждения в преддверии любого голосования могут занять много времени.

Напомним, что борьба за реформы в системе голосования в США происходит на фоне подготовки партий к непростым промежуточным выборам 2022 года, в случае проигрыша на которых демократы потеряют большинство в Конгрессе и уже не смогут повлиять на изменения в федеральных законах о голосовании.