Чебоксары, , 16:35 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии встал на сторону антимонопольщиков и подтвердил антиконкурентное соглашение на рынке оказания услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС Чувашии.

Мусор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт об аукционе по вывозу ТКО с территории Новых Лапсар, Ленинского и Калининского районов Чебоксар, Новочебоксарска, а также Чебоксарского, Красноармейского, Цивильского, Ядринского, Марпосадского района. По данным УФАС, общества «МВК «Экоцентр» (региональный оператор по обращению с ТКО) и «Траст-Вега» заключили антиконкурентное соглашение, что привело к ограничению конкуренции на указанном рынке оказания услуг по транспортированию ТКО.

В июле 2020 года комиссия управления признала в действиях обществ нарушение п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции («Координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками, если такие соглашения имеют своей целью или могут привести к ограничению конкуренции»).

В УФАС уточняют, что соглашение заключили в период подготовки к проведению открытого аукциона в электронной форме и реализовывали до окончания исполнения контракта.

«Включение в один лот не связанных между собой территорий привело к необоснованному укрупнению закупки и невозможности многих перевозчиков принять участие в аукционе и, соответственно, к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортированию ТКО. Негативным последствием стало сокращение количества перевозчиков», — пояснила начальник отдела товарных рынков антимонопольной службы Чувашии Анна Шевченко.

Эти разбирательства дошли до суда. В управлении сообщают, что Арбитражный суд Чувашии признал законность решения УФАС. Данное решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд (г. Владимир).

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что суд принял решение по делу между УФАС и региональным оператором по обращению с отходами. Предметом спора стало определение стоимости услуг за вывоз мусора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские антимонопольщики оштрафовали на 4,96 млн рублей компанию из Казани за антиконкурентное соглашение при проведении аукциона по поставке антитеррористического оборудования. Также УФАС рассмотрело обращение чувашских правоохранителей в отношении двух компаний и выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции при проведении аукциона по закупке медицинских комплексов.

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