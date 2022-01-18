Вашингтон, 18 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Американская певица Lana Del Rey (Элизабет Вулридж Грант) написала композицию для нового сезона сериала «Эйфория». Соответствующей информацией поделилось издание Rolling Stone, ссылаясь на страницу проекта в Twitter.

Официальный YouTube-канал Ланы Дель Рей Кадр из клипа Ланы Дель Рей

Известно, что эксклюзивная песня получила название Watercolor Eyes, а услышать ее можно будет в третьей серии второго сезона, выход которой запланирован на 23 января 2022 года. Впервые отрывок работы прозвучал в тизере нового эпизода, опубликованного создателями проекта в Twitter.

Напомним, что «Эйфория» на текущий момент является одним из наиболее популярных сериалов, выпускаемых сетью HBO. Известно, что новый сезон проекта установил рекордное количество просмотров, увеличив результат предшественника в девять раз.