Новосибирск, 18 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Новосибирске на основной арене нового ледового дворца спорта смонтировано около 50% фальцевой кровли, на завершающей стадии — устройство кровли малой универсальной арены, на тренировочном зале эти работы завершены. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил полпреду в Сибири Анатолию Серышеву.

Правительство Новосибирской области Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске

Травников и Серышев сегодня, 18 января, посетили строительную площадку новой ледовой арены.

Серышев отметил, что работы ведутся по догоночному графику — темпы строительства увеличены, но нужно продолжать наращивать скорость и объёмы работ. Для этого, по его мнению, необходимо рассмотреть возможность привлечения дополнительных специалистов на площадку.