Лондон, 18 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Британские военно-транспортные самолёты C-17A Globemaster III за последние сутки выполнили не менее шести рейсов на Украину, сообщают 18 января авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Шестой рейс тяжелых военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС, в частности, прибыл в 15:30 мск на аэродром Борисполь под Киевом

Уточняется, что британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Маршрут их полёта проходит над Данией и Польшей. В этой операции задействована как минимум половина из восьми имеющихся в британских ВВС тяжелых транспортных самолетов C-17A Globemaster III, каждый из которых способен перевозить до 77,5 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января британский министр обороны Уоллес заявил, что Британия поставит Украине противотанковые вооружения.