Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Октябрьская железная дорога отменяет некоторые рейсы высокоскоростных поездов «Сапсан» в апреле между Санкт-Петербургом и Москвой в связи с работами по улучшению инфраструктуры дорог. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В связи с работами по модернизации инфраструктуры на участке дороги Редкино — Завидово, а также на станция Мстинский Мост и Окуловка под отмену попадают четыре поезда, № 763, 764, 765 и 766. Они будут отменены в апреле, а именно 9, 10, 16, 17, 23 и 24 числа.

С расписанием поездов, которые следуют по такому же маршруту в период с 4 по 26 апреля, можно ознакомиться на сайте Октябрьской железной дороги.

Читайте ранее в этом сюжете: Пригородные поезда Петербурга приходят с часовой задержкой