Москва, 18 января, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Central Partnership представила трейлер фильма «Хочу замуж». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 18 января.

Скриншот видео на YouTube Кристина Асмус

Режиссёром романтической комедии выступила Соня Карпунина («Всё просто»). Главные роли в картине исполнили Кристина Асмус, Милош Бикович и Сергей Гилев.

Добавим, что премьера фильма запланирована на 5 марта 2022 года. По сюжету, журналистка Люба встречается с богатым женихом Робертом и мечтает выйти замуж — всё меняется, когда у неё садится телефон, и она просит позвонить с мобильного случайного встречного.