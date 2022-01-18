Москва, , 16:28 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве отцов на материнский капитал, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей.

Также законопроектом предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

Право у мужчины на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом, следует из документа.

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При этом право мужчины на указанные меры не является производным от права женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей.

В России насчитывается 135 отцов, обратившихся за семейным капиталом, отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

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