18 января 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В Екатеринбурге 18 января прошёл чин освящения купелей. Среди них были и те, что на Верх-Исетском пруду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Купель Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Крещенские купели здесь будут работать с 12:00 18 января до 23:50 19-го. Для окунающихся традиционно предложили иордани как открытого типа, так и закрытого, шатрах. Кроме того, в течение всего времени работает тёплый пункт с выпечкой и горячим чаем.

Подготовка купели Алексей Колчин © ИА REGNUM

На месте дежурят сотрудники полиции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Крещенские купания в купели Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Крещенские купания в купели Верх-Исетского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM

Купель Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM