Екатеринбург,
18 января 2022, 16:45 — REGNUM В Екатеринбурге 18 января прошёл чин освящения купелей. Среди них были и те, что на Верх-Исетском пруду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Купель Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чин освящения воды в купелях, расположенных на акватотрии Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещенские купели здесь будут работать с 12:00 18 января до 23:50 19-го. Для окунающихся традиционно предложили иордани как открытого типа, так и закрытого, шатрах. Кроме того, в течение всего времени работает тёплый пункт с выпечкой и горячим чаем.
Подготовка купели
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На месте дежурят сотрудники полиции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещенские купания в купели Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещенские купания в купели Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Купель Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рядом с купелью оборудованы закрытые шатры
Алексей Колчин © ИА REGNUM