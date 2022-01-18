Хасавюрт, Дагестан, , 16:27 — REGNUM В Дагестане организована проверка прокуратуры по факту массового отравления жителей города Хасавюрта. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, пишет РИА «Дагестан».

Инфекция

Ранее в региональном сегменте соцсетей появилась информация о произошедшей вспышке кишечной инфекции в городе Хасавюрте. Число заболевших якобы превысило 300 человек, большинство из них — дети.

Позже в минздраве Дагестана не подтвердили информацию о числе пострадавших. По данным ведомства, с начала 2022 года и до 17 января обратились за помощью к медикам с различными симптомами кишечной инфекции всего около 150 жителей города Хасавюрта. В настоящее время в больнице находятся 42 пациента, в том числе 38 детей.

Читайте также: В Дагестане зафиксирована вспышка кишечной инфекции в городе Хасавюрте