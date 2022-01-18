Бишкек, 18 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Возле здания штаб-квартиры госкомитета нацбезопасности Киргизии сегодня, 18 января, прошел митинг сторонников председателя таможенной службы страны Адилета Кубанычбекова, задержанного по подозрению в коррупции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

Участие в акции протеста приняли около 50 человек, которые потребовали освободить главу таможни, ссылаясь на то, что «Кубанычбеков проработал на этой должности лишь два месяца, а потому не мог успеть организовать коррупционные махинации».

Также они утверждают, что обвинения против нового руководителя таможенной службы Киргизии являются «ложью и клеветой, распространяемой коррупционерами, которые уволились с таможни после прихода Кубанычбекова».

Митингующие обратились к президенту Киргизии Садыру Жапарову и председателю ГНКБ Камчыбеку Ташиеву провести тщательное расследование по делу Адилета Кубанычбекова.

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