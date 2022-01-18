Ненецкий АО, 18 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате ЧП никто не пострадал.

Amic.ru Ми-8

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР, инцидент произошел вблизи вертодрома Арктический в районе поселка Варандей.

«Следователи Архангельского следственного отдел на транспорте выехали на место происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, под Белокурихой упал легкомоторный самолёт.