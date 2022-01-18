Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Ростовской области за прошедшую неделю выявили 34 случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщил в ходе заседания регионального оперштаба главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв, передаёт корреспондентИА REGNUM18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ковалёв отметил, что «Омикрон» подтверждён у жителей десяти муниципальных образований Ростовской области. При этом всего лишь трое заразившихся вернулись из зарубежных поездок. 22 случая заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону, шесть случаев — в Азовском районе.

Всего в Ростовской области выявлено 37 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

ИА REGNUM напоминает, что впервые в Ростовской области штамм «Омикрон» был выявлен у студента Ростовского государственного медицинского университета, приехавшего из Конго. Затем заразились женщина ишестимесячный ребёнок. Все носители коронавируса были из разных семей.