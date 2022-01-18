София, 18 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Болгарии не зарегистрировано ни одного доказанного факта смерти в результате введения пациенту вакцины от COVID-19. Об этом говорится в обнародованных 18 января результатах совместного исследования министерства здравоохранения и Исполнительного агентства по лекарственным средствам Болгарии, сообщает БТВ.

Mil.ru Вакцинация

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Согласно официальной информации, все находящиеся в арсенале болгарского минздрава противовирусные вакцины являются относительно безопасными для здоровья и не представляют угрозы для жизни граждан.

«Мы проверили информацию о гибели нескольких человек и уставили, что пять из шести впоследствии скончавшихся пациентов заразились коронавирусом в промежутке между двумя прививками, а один заразился коронавирусом в день вакцинации, — говорится в совместном документе медиков. — Кроме того, ни производители вакцины, ни врачи не несут ответственности за нарушение гражданами карантинных правил».

В то же время официальная София признала наличие побочных эффектов после соответствующих прививок у 3861 жителя Болгарии.

«В большинстве случаев у них наблюдается повышенная температура, тошнота и рвота, однако подобные последствия не являются тяжелыми», — отмечают в министерстве здравоохранения.

Напомним, ранее в ряде болгарских СМИ появились сообщения о якобы 500 умерших после вакцинации гражданах. По состоянию на 18 января общее число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 831 тыс. человек. Из них скончались 32 247 граждан.