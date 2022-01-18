Вашингтон, 18 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена изучает работу китайской коммерческой интернет-компании Alibaba, пытаясь выяснить, несёт ли она риски для национальной безопасности США, сообщает 18 января Reuters.

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Особое внимание уделяется тому, как компания хранит эллектронную информацию своих пользователей и может ли китайское правительство получить к ней доступ. Потенциальная вероятность вмешательства Пекина в аккаунты американских пользователей особенно беспокоит Белый дом.

Американские регуляторы могут в итоге предпочесть заставить компанию принять меры для уменьшения риска атаки на личную информацию пользователей или совсем запретить работу приложения в США.

Экс-президент США Дональд Трамп был озадачен безопасностью Alibaba, а администрация президента Джо Байдена начала формальное расследование после того, как он занял офис в январе.

Ранее министерство финансов США внесло в черный список восемь китайских технологических компаний, включая производителя беспилотников DJI Technology.