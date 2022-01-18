Вашингтон,
18 января 2022, 16:17 — REGNUM В бета-версию
По данным СМИ, в новой версии приложения можно будет пользоваться «карандашами». С их помощью пользователи смогут рисовать на фото и видео, изменяя цвет и размер линии.
Добавим, что в новой версии мессенджера также появится инструмент размытия отдельных фрагментов на фотографиях. В приложении ещё будут доступны «Реакции» — функции быстрых ответов, как в Telegram и Facebook.
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